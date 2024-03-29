Продюсер Лавров заявил, что из-за Вайкуле промоутеры закладывали свои дома

Сергей Лавров раскрыл порталу Газета.ру, что молодые организаторы страдали финансово при организации концертов Лаймы Вайкуле в далекие 90-е годы. Несмотря на репутацию артистки в прошлом, билеты хорошо не продавались, они теряли большие суммы денег и были вынуждены продавать свою недвижимость для покрытия расходов на предоплату или рекламу. Лавров также утверждает, что к тому времени Вайкуле потеряла свою популярность в РФ, поэтому не могла наполнять залы на концертах.

Раймонд Паулс выразил готовность к диалогу с певицей в будущем

К слову, Раймонд Паулс, написавший в свое время множество хитов для Лаймы, выразил готовность к диалогу с ней в будущем, несмотря на то, что в настоящее время они даже не общаются. Артистка предполагала, что кто-то пытается подстроить ссору между ней и композитором, опровергая слухи о том, что он не пишет для нее больше новую музыку.