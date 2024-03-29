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Умер актер сериалов «Кухня» и «Марш Турецкого» Александр Терешко

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Умер актер сериалов «Кухня» и «Марш Турецкого» Александр Терешко
Знаменитости
Фото: @mdjaff / freepik.com

Александр Терешко, выдающийся российский и советский актер театра и кино, скончался 25 марта 2024 года в возрасте 62 лет. 

Актер окончил ГИТИС в 1985 году. Он начал свою карьеру в Театре им. Пушкина, а затем играл долгое время в Театре на Малой Бронной. Его дебютом в кино стал кинофильм «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда«, который вышел в далеком 1985 году. В течение карьеры он принял участие во множестве проектов, включая «Кухня", "Самозванцы", "Знахарь», »Кобра. Антитеррор» и многие другие. 

Причина смерти неизвестна

Причина смерти не уточняется. Проводы артиста в последний путь прошли 28 марта, пишет Российская Газета.

Информационное агентство «Informing»

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