Стала известна причина расставания актера Тома Круза и россиянки Хайровой

Недавно стало известно о разрыве между 61-летним актером Томом Крузом и Эльсиной Хайровой, 36-летней дочерью бывшего депутата Госдумы РФ Рината Хайрова. Сообщается, что оба партнера осознали, что их отношения не могут продолжаться дальше, однако у них нет претензий друг к другу.

Эльсина и Том имели разные ожидания от своего романа

По информации новостного зарубежного издания «US Weekly», Эльсина и Том якобы имели разные ожидания от своего романа, хотя они и не сожалеют о его завершении. Круз принимал решение неспеша, в то же время Хайрова поняла, что он — весьма необычный человек.

Несмотря на разрыв, у них остается хорошее взаимопонимание.