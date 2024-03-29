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Надежда Бабкина оставила нецензурное послание «паскудной» Европе

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Надежда Бабкина оставила нецензурное послание «паскудной» Европе
Знаменитости
Источник фото: @_ngbabkina_

Эстрадная исполнительница и общественный деятель Надежда Бабкина выразила свое мнение о Европе в видеочате, опубликованном в ее микроблоге в социальной сети.

Артистка написала нецензурное четверостишие собственного сочинения

На доске артистка написала нецензурное четверостишие собственного сочинения, где выразила свое отношение к Западу с помощью колких фраз: «Замри, паскудная Европа, Не качай свои права! Ты у России — просто , Но думаешь, что голова».

Бабкина отметила, что это ее личное мнение, которое она вольна выражать любыми словами и в любой форме. В своем колком высказывании она выразила негативное отношение к политике и деятельности европейских лидеров, подчеркивая свою приверженность РФ, пишет Лайф.

Информационное агентство «Informing»

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