Эстрадная исполнительница и общественный деятель Надежда Бабкина выразила свое мнение о Европе в видеочате, опубликованном в ее микроблоге в социальной сети.

Артистка написала нецензурное четверостишие собственного сочинения

На доске артистка написала нецензурное четверостишие собственного сочинения, где выразила свое отношение к Западу с помощью колких фраз: «Замри, паскудная Европа, Не качай свои права! Ты у России — просто , Но думаешь, что голова».

Бабкина отметила, что это ее личное мнение, которое она вольна выражать любыми словами и в любой форме. В своем колком высказывании она выразила негативное отношение к политике и деятельности европейских лидеров, подчеркивая свою приверженность РФ, пишет Лайф.