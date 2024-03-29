Актёр Стеклов рассказал, как чуть не погиб, плавая в гробу по Неве

Владимир Стеклов, 76-летний российский актер, поделился опасным опытом, который ему пришлось пережить в ходе съемок телесериала «Полонез Кречинского», где он исполнил две роли. Одна из сцен, в которой персонаж артиста ложится в гроб, рискуя жизнью, оказалась особенно трудной.

Актеру пришлось залезть в гроб, который плавал свободно по воде

По сюжету фильма, персонаж Стеклова планирует симулировать свою смерть, встречая при этом человека, очень похожего на него для того, чтобы избежать неприятностей из-за совершенного преступления. Съемка сцены проходила на канале Грибоедова в Петербурге, а актеру пришлось ради этого залезть в гроб, который плавал свободно по воде. Стеклов надел гидрокостюм под свою одежду, чтобы быть готовым к любым обстоятельствам. Однако гроб оказался настолько маленьким, что артисту даже пришлось снять все лишнее и лечь в него в одних лишь трусах. Ему даже дали рацию для связи. Сцена прошла успешно, а Стеклов благополучно вышел из этой ситуации.

Несмотря на трудности, сериал так и не был выпущен на экраны из-за конфликта между владельцами прав на него, пишет АиФ.