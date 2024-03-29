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Кого скрывает в новой песне Алла Пугачева: обзор главной музновинки недели

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Кого скрывает в новой песне Алла Пугачева: обзор главной музновинки недели
Знаменитости
Источник фото: @allaprimadonna_

Новая песня, выпущенная Аллой Пугачевой с участием малоизвестного исполнителя, вызывает интерес и обсуждения среди ее поклонников. Особенно интересно то, что Женя Моисеев, скрывающийся за этим псевдонимом, оставляет мало информации о себе в Сети. 

Было выяснено, что за псевдонимом может скрываться певец Евгений Моисеев

Однако, проведя небольшое расследование, было выяснено, что за этим псевдонимом может скрываться певец Евгений Моисеев, который преподает вокал в Академии эстрады и телевидения, расположенной в Останкино. 

Новая композиция вызывает эмоциональный отклик, так как это душевная баллада о расставании, в которой Алла Борисовна обращается к своим поклонникам с просьбой «беречь себя» в столь непростое время, пишет ГлагоL.

Информационное агентство «Informing»

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