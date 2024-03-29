Российская певица Кети Топурия похвасталась сумкой за 115 тысяч рублей

Певица и солистка группы A’Studio Кети Топурия вызвала бурное обсуждение в социальных сетях, опубликовав новую фотографию.

Певица демонстрирует дорогую сумку от известного французского бренда Jacquemus

На снимке она демонстрирует дорогую сумку от известного французского бренда Jacquemus, стоимость которой 115 тысяч рублей. На снимке звезда предстала в стильном образе, дополнив его пальто и очками.

Кети, напомним, вышла замуж за Льва Деньгова в 2020 году. У супругов родился сын по имени Адам. У певицы также есть дочь Оливия от предыдущего брака. В интервью Топурия рассказывала о том, как ее наследница поначалу не принимала серьезно нового отчима, однако затем они все же смогли установить хорошие доверительные отношения.