Алла Пугачева рада статусу иноагента, а Агата Муцениеце планирует уехать из России

Звезды российского шоу-бизнеса активно используют соцсети для выражения своих мнений и принятия важных решений в свете недавних событий, таких как теракт в Москве. Возник вопрос о целесообразности проведения концертных выступлений и постановок в такие тяжелые времена. Некоторые из артистов считают, что искусство играет очень важную роль в поддержании духа и является своего рода для людей спасением.

Несколько отечественных звезд решили не отменять свои выходы на светские мероприятия

На презентациях кинопроектов были среди прочих замечены Агата Муцениеце и Анна Пескова. Они поделились информацией о своих съемках в ленте «Тур с Иванушками», рассказав о своих планах на отпуск.

Отдельно стоит упомянуть о статусе иноагента, который был присвоен Пугачевой. По информации источников, сама Алла Борисовна была рада этой новости, несмотря на то, что ранее заявление об этом было отклонено. Причины такой радости, по данным WomanHit.ru, остаются неизвестными.