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Елена Степаненко получила в наследство в Сочи две квартиры: родня недовольна

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Елена Степаненко получила в наследство в Сочи две квартиры: родня недовольна
Знаменитости
Источник фото: @elenastepanenko_collection

Елена Степаненко, известная актриса и телеведущая, все чаще оказывается в центре внимания не только на сцене и экранах телевизоров, но и в новостных сводках, связанных с судебными процессами. Все началось в 2018 году в период ее развода с Евгением Петросяном. Стало известно о судебных разбирательствах по поводу раздела имущества, включая пять квартир, загородный дом и пять машино-мест. 

Судебный процесс затянулся на долгое время, привлекая внимание общественности. Адвокатом со стороны Петросяна выступил Сергей Жорин, который в шутку отмечает, что Степаненко могла бы преподавать юриспруденцию, так хорошо она разобралась в судебных делах.

Сейчас касательно Елены Степаненко возникло еще одно судебное дело, связанное с наследством. Близкая подруга, скончавшаяся в феврале 2020 года, оставила ей в наследство две просторные квартиры в самом сердце Сочи, а также машиноместо и предметы искусства и антиквариата. Это наследство включает в себя недвижимость в одном из самых дорогих городов России, оцениваемую в миллионы рублей, включая квартиру у моря. 

Родственники покойной подруги Степаненко утверждают, что она оставила наследство, не осознавая свои действия

Однако родственники покойной подруги Степаненко утверждают, что она оставила наследство после тяжелого периода черепно-мозговой травмы, когда не была в состоянии осознавать свои действия. Они считают, что Елена Степаненко не заслуживает такого наследства и предпринимают действия, чтобы лишить ее права собственности на это имущество, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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