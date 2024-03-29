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Где сейчас генерал Суровикин: куда пропал «Армагеддон» и что о нем известно — Путин исключил из наблюдательного совета «Роскосмоса»

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Где сейчас генерал Суровикин: куда пропал «Армагеддон» и что о нем известно — Путин исключил из наблюдательного совета «Роскосмоса»
В России
Источник фото: @surovikin_sergei_v

После распада Частной Военной Компании «Вагнер» в 2023 году стало известно об отстранении от командования Объединенной Группировкой Войск в зоне специальной военной операции в Украине экс-главнокомандующего Воздушно-космических сил России генерала Сергея Суровикина. СМИ распространяли множество слухов о его местонахождении, даже прозвав его «Генералом Армагеддоном» из-за его роли в различных военных действиях. 

Летом 2023 года Суровикин исчез

Однако 19 февраля 2024 года стало известно, что он был исключен президентом РФ из состава наблюдательного совета в Госкорпорации «Роскосмос». Это вызвало еще больше вопросов у общественности. После обращения к руководству ЧВК «Вагнер» летом 2023 года он полностью исчез из общественного внимания. Западная пресса в июне того же года распространяла данные о его аресте и содержании в СИЗО «Лефортово», но эта информация была опровергнута. 

В различных источниках упоминается, что генерал выполняет военные обязанности на Африканском континенте, возможно, в Алжире, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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