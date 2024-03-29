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От чего умер актер из «Молодежки» Юрий Ваксман — причина смерти, когда и где похоронят

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От чего умер актер из «Молодежки» Юрий Ваксман — причина смерти, когда и где похоронят
Знаменитости
Источник фото: @poslespektakly

Юрий Ваксман, известный актер и продюсер, ушел из жизни во Всемирный День театра, 27 марта 2024 года. Он был популярен благодаря своим выступлениям в более чем 100 кинокартинах. Во время кинофестиваля «Просто хорошее кино» в Ярославле, который он организовывал, коллеги по профессии узнали о его смерти. 

Актера госпитализировали с сердечным приступом

Юрий был в приподнятом настроении в течение дня, но вечером ему стало плохо, и его госпитализировали с сердечным приступом.

Юрий Ваксман был из Тирасполя, Молдавской ССР, и получил театральное образование в Воронежском театральном институте. Он служил в Ярославском ТЮЗе, а затем стал основателем Камерного театра и кинокомпании «Ярсинема» в Ярославле. 

Похороны запланированы на Леонтьевском кладбище после прощания в Ярославском камерном театре 30 марта 2024 года, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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