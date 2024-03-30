Генштаб раскрыл, призовут ли срочников на СВО в 2024 году — сколько будут служить

Генеральный штаб Российской Федерации объявил о планах проведения весеннего призыва на 2024 год. Согласно сообщению, мероприятия по весенней кампании будут проходить с 1 апреля по 15 июля, и срок службы для срочно призванных останется неизменным - один год.

Граждане России, призванные на срочную службу по повестке, не будут направляться на специальную военную операцию на Украине, за исключением тех, кто позже примет решение о добровольном заключении контракта с Министерством обороны России. Глава Министерства обороны Сергей Шойгу ранее опроверг слухи о возможной мобилизации на СВО, назвав их «полной глупостью».

Последняя мобилизация в России состоялась полтора года назад, осенью 2022 года, и на текущий момент ряды Вооруженных сил РФ пополняются за счет добровольных контрактников, пишет Весь Искитим.