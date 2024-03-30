Придется отказаться от всех льгот с апреля: пенсионерам объявили о сюрпризе

Новые меры предоставления дополнительных денежных средств для пенсионеров в РФ, которые решили отказаться от своих текущих льгот, представляют собой важное изменение в системе социальной поддержки, пишет ngnovoros.ru.
Вот некоторые из ключевых моментов:
- Отказ от льгот. Пенсионерам предоставляется возможность отказаться от одной или нескольких имеющихся льгот, таких как бесплатный проезд в общественном транспорте или бесплатная выдача лекарств, взамен на дополнительные денежные выплаты.
- Дополнительные денежные средства. Вместо бесплатных льгот пенсионерам будут начислены определенные денежные суммы. Например, в столичном регионе предусмотрены различные варианты компенсации, которые могут быть значительными для пожилых граждан.
- Увеличение сумм компенсации. В некоторых регионах суммы компенсации были увеличены, что может стать приятным сюрпризом для пенсионеров. Например, как упоминается, сумма компенсации за отказ от бесплатного проезда в общественном транспорте увеличилась.
- Индивидуальный выбор. Пенсионерам предоставляется возможность выбора между бесплатными льготами и дополнительными денежными выплатами. Это позволяет им более свободно распоряжаться своими финансами в соответствии с их потребностями и предпочтениями.