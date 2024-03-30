И работающим, и неработающим. В апреле 2024 к пенсии добавят по 2712 рублей

В сети появилась информация о дополнительных денежных выплатах, представляющих собой важную поддержку для пенсионеров и их семей, пишет ngnovoros.ru.
Вот основные моменты новой инициатив:
- Доплаты за проживание близких родственников. Пенсионеры могут получить дополнительную денежную выплату к своей пенсии за проживание у них близких родственников, в основном детей.
- Необходимость подачи заявления. Для получения этой доплаты необходимо подать заявление в социальный фонд и предоставить соответствующие документы, подтверждающие факт проживания детей у пенсионера.
- Увеличение суммы доплаты. Размер доплаты с этого года составляет 2712 рублей, что представляет собой значительную сумму, способную помочь пенсионерам с дополнительными расходами.
- Расширение условий получения. Недавние изменения в законодательстве расширили условия получения доплаты, включая возможность получения ее в период между окончанием школы и поступлением в вуз.
- Доступность для всех категорий пенсионеров. Важно отметить, что эти доплаты доступны как неработающим, так и работающим пенсионерам, что позволяет получить дополнительную поддержку независимо от их трудового статуса.