Решение принято: гражданам от 18 до 70 лет выплатят по 9 999 рублей уже с 1 апреля

Новая денежная выплата в размере 10 тыс. рублей, доступная россиянам уже с 1 апреля текущего года, представляет собой важную инициативу для поддержки туристической отрасли и стимулирования внутреннего туризма, пишет ngnovoros.ru.

Вот ключевые моменты этой программы: