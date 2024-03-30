Решение принято: гражданам от 18 до 70 лет выплатят по 9 999 рублей уже с 1 апреля

Новая денежная выплата в размере 10 тыс. рублей, доступная россиянам уже с 1 апреля текущего года, представляет собой важную инициативу для поддержки туристической отрасли и стимулирования внутреннего туризма, пишет ngnovoros.ru.
Вот ключевые моменты этой программы:
- Доступность выплат. Все участники программы смогут получить эту новую денежную выплату, которая будет зачислена на их банковскую карту.
- Цель программы. Программа нацелена на поддержку туристической отрасли и стимулирование внутреннего туризма в России.
- Условия получения выплат. Для получения денежного возврата необходимо оплатить бронирование на сайте известного сервиса бронирования путешествий и убедиться, что карта «Мир» зарегистрирована в программе лояльности.
- Размер кэшбэка. При сумме бронирования от 150 тысяч рублей человеку будут возвращать по 5 тысяч рублей. Максимальный размер кэшбэка не ограничен, поэтому возможно получить 10 тысяч рублей и более.
- Процесс выплаты. Выплата будет производиться только на карту «Мир», которую можно оформить с 18 лет. Участникам программы начнут начислять деньги с 1 апреля.