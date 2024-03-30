Фадеев высказался о новой песне Лепса: «Не пел ничего более сложного»

Композитор и продюсер Максим Фадеев рассказал, как принял решение отдать песню «Мама» Григорию Лепсу.

По его словам, он даже не сомневался в том, что этот артист сможет исполнить ее лучше других, пишет Газета.ру. Фадеев подчеркнул, что создатели «сделали все по-честному».

«Потому что он не пел ничего более сложного — для самого себя. Он ее спел совсем по-другому. И я знаю, почему — потому что когда он ее пел — он ее пел своей матери, которая, слава Богу, жива-здорова и дай Бог ей долгих лет жизни», — заявил Фадеев.

Композиция «Мама» в исполнении Григория Лепса была опубликована 29 марта. Стихи к ней написала Наталья Касимцева, а музыку – Макс Фадеев.