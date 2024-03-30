Сюрприз для всех водителей. С 30 марта 2024 эти предметы в бардачке приведут к лишению прав

Когда за рулем, безопасность всегда на первом месте. Планируя выезд на дорогу, помните: инспекторы ГИБДД начинают рейды с 30 марта по всей России. Они стремятся выявить водителей, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Остановки будут проводиться спонтанно, с особым вниманием к поведению, внешнему виду и манере общения водителя. Дополнительно, инспекторы могут проверить содержимое бардачка. Обнаружение алкоголя в нем может привести к более тщательной проверке.

Отказ от проверки – серьезные последствия: лишение водительских прав на полтора-два года и штраф в размере 30 000 рублей.

Всегда помните о безопасности на дороге – это залог вашего благополучия и безопасности других участников движения, пишет ngnovoros.ru.