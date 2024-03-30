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Каждый пенсионер со званием «Ветеран труда» получит заслуженную прибавку к пенсии

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Каждый пенсионер со званием «Ветеран труда» получит заслуженную прибавку к пенсии
В России
Фото: @stevepb / pixabay.com

Ветераны труда в России имеют право на разнообразные льготы и дополнительные выплаты помимо своей пенсии. Эти льготы включают ежемесячные денежные выплаты и льготы по оплате жилья, коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте, медицинскому обслуживанию и санаторно-курортному лечению. 

Процедура присвоения статуса «Ветеран труда» и условия для этого определяются законодательством и нормативными актами каждого региона. Для получения статуса ветерана труда необходимо предоставить соответствующие документы в уполномоченные органы социальной защиты. 

Нужно иметь определенные заслуги перед страной

Решение о присвоении статуса принимается губернаторами или другими органами государственной власти регионов. Для этого требуется иметь определенные заслуги перед страной, такие как награды орденами или медалями, почетные звания, награды Президента России или ведомственные знаки отличия, а также долгий трудовой стаж.

Льготы для ветеранов труда могут включать различные денежные выплаты, налоговые льготы, компенсации за коммунальные услуги и медицинское обслуживание. Они устанавливаются местными органами власти и могут варьироваться в разных регионах. Для получения льгот необходимо обратиться в соответствующие органы с необходимыми документами, подтверждающими статус ветерана труда, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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