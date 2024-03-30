На этот раз всем. Огромный сюрприз для российских пенсионеров в апреле

В апреле в России будет произведена индексация социальной пенсии, включая пенсии для работающих пенсионеров, на 7,5%. Это затронет следующие виды пенсий: социальную пенсию по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Средний размер социальной пенсии по старости возрастет до примерно 7 тысяч рублей. Пенсии для детей-инвалидов и инвалидов первой группы с детства увеличатся до 18,5 тысяч рублей. Пенсия по случаю потери кормильца в случае смерти одинокой матери или обоих родителей составит 15 тысяч рублей, пишет ngnovoros.ru.