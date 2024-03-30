Гоген Солнцев показал фото новорожденного сына с матерью

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев опубликовал фото новорожденного малыша с матерью Полиной Давыдовой. Как стало известно, в феврале у него родился первенец. Однако тогда никто не мог сказать, кто мать малыша. Но сегодня 43-летний шоумен решил приоткрыть завесу над своей личной жизнью, пишет starhit.ru.

Оказывается, мамой младенца является бывшая жена Гогена, Полина, дочь Екатерины Терешкович. На фото она держит малыша на руках, а Гоген готовит смесь.

«Кормим нашего маленького ангела», — написал шоумен.

Источник фото: @solntcev

Как выяснилось, Полина рожала в домашних условиях, а Гоген сам перерезал пуповину.

«У них здоровый мальчик весом 3560 граммов и ростом 54 сантиметра. Имя младенцу пока не дали. Думают назвать Елизар или Клавдий. Гоген весь в памперсах, бутылочках и в прочих приятных хлопотах», — рассказала тетя Гогена, Светлана Черепанова.

Стоит ли говорить, что отцовство Солнцева очень удивило его подписчиков.

«Катюха будет лучшей бабушкой», «Катька хотела ребенка, а получила внука», «Молодец! Живет с ней, не бросил», — написали они.

Надо сказать, что два года назад Гоген и Полина расстались. Тогда женщина заявила, что больше не может терпеть выходки супруга.

«Гоген проиграл в казино все имеющиеся у нас деньги — полтора миллиона рублей. Это все накопления, которые мы смогли отложить за зиму! Мне нужно было купить детям (от предыдущего брака) школьную форму, я взяла его карточку и обнаружила, что на ней нет никаких средств… Гоген уже больше недели не появляется дома. Где он — я не знаю», — жаловалась Полина.

Напомним, что до брака с Полиной Гоген был женат на ее матери, пенсионерке Екатерине Терешкович. Ради молодого возлюбленного пожилая женщина решилась на пластическую операцию и продала недвижимость.