Телеведущая Чехова призналась, что готова покинуть Россию ради возлюбленного

Телеведущая Анфиса Чехова готова покинуть территорию России и переехать жить в другую страну вместе с возлюбленным. Мужчина у знаменитости в данный момент есть. Она пока не спешит раскрывать его личность. Даже сыну своего бойфренда блогерша еще не представила. Как, впрочем, и предыдущих. Знакомство случится только с тем молодым человеком, с которым звезда будет готова создать семью.

С любимым человеком она даже готова жить в другой стране.

«Теоретически и практически я готова переехать. Никаких сопротивлений во мне эта мысль не встречает», — приводит StarHit слова Анфисы Чеховой.

Отвечая на вопрос, почему не познакомила своего сына хотя бы с одним из своих кавалеров, женщина объяснила это тем, что ее мужчины «сегодня есть, завтра — нет».

Недавно Чехова рассказывала, как украинский борщ помог ей наладить отношения с бывшим мужем Гурамом Баблишвили. После того, как она приготовила блюдо, они стали вместе жить.