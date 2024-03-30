Вор в законе Шакро Молодой вышел по УДО: встречали люди в черном — почему освободили

Шакро Молодой, известный также как Захарий Калашов, вышел на свободу из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) из-за медицинских проблем, связанных со зрением. По сообщению Telegram-канала SHOT, опубликованному 29 марта 2024 года, его встречали крепкие мужчины в черном.

Шакро был доставлен из колонии в Краснодарском крае

Известно, что Шакро был доставлен из колонии в Краснодарском крае в кузове грузовика без опознавательных знаков ФСИН. Автомобиль марки Haval, который находился у колонии несколько дней, отправился за грузовиком с крепкими мужчинами, одетыми в черное.

Шакро Молодой, родившийся в 1953 году в Тбилиси, известен своей связью с организованной преступностью и является лидером преступного сообщества. Его преступная деятельность тесно связана с организованной преступностью в России, и по данным официальных источников, на него было совершено не менее десяти покушений. Он начал свою преступную карьеру еще в 90-е годы, отбыв срок в испанской тюрьме за отмывание денег, а затем вернулся в Россию. В колонии ему приносили подарки и праздничную еду, особенно в день его рождения 20 марта, пишет Весь Искитим.