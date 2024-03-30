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Каждому водителю РФ необходимо сделать это до 1 апреля. В противном случае - запрет садиться за руль

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Каждому водителю РФ необходимо сделать это до 1 апреля. В противном случае - запрет садиться за руль
В России
Фото: @senivpetro / freepik.com

Предупреждение для автомобилистов: до 1 апреля необходимо провести проверку своего статуса должника. 

Служба судебных приставов активно следит за задолженностями граждан. С началом нового квартала база данных о должниках будет обновлена, что может повлечь за собой серьезные ограничения, включая запрет на управление автомобилем. Если ваша задолженность превышает 10 тысяч рублей, вы рискуете лишиться права пользования транспортом до полного погашения долга. 

Рекомендуем проверить свой статус должника на сайте судебных приставов

Чтобы избежать неприятностей, рекомендуем проверить свой статус должника на сайте судебных приставов и, в случае обнаружения задолженности, немедленно приступить к ее погашению. Это поможет избежать возможных ограничений в будущем и сохранить ваше комфортное положение на дороге. Позаботьтесь о своевременной оплате финансовых обязательств, чтобы избежать неприятных последствий, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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