Придется заплатить. Всем гражданам России в апреле придет квитанция за ЖКУ с новой строчкой

Хотим сообщить вам о важном обновлении в вашем квитанционном документообороте. С 1 апреля в апрельских квитанциях появится новая строка под названием «Перерасчет потребления за предыдущий период». Это изменение коснется всех владельцев квартир с установленными приборами учета для воды, электроэнергии, тепла и других коммунальных услуг. Подчеркнем, что нововведение будет использоваться только в случае, если за 2023 год не было проведено подобного перерасчета.

Перерасчет - это повторный расчет суммы за коммунальные услуги с учетом новых данных. Он проводится для выявления и корректировки недоплат или переплат.

Есть отличный способ сделать ваши ежемесячные траты более выгодными

Чтобы сэкономить на коммунальных платежах, рекомендуем оплачивать квитанции с помощью карт, предоставляющих кешбэк за такие расходы. Это отличный способ сделать ваши ежемесячные траты более выгодными.

Помните, что перерасчеты проводятся управляющими компаниями на основании заявлений жильцов или предписаний контролирующих органов. Надеемся, что это нововведение сделает вашу жизнь более прозрачной и комфортной, пишет ngnovoros.ru.