Если заплатите своей картой, можете потерять все деньги: Роскачество обратилось ко всем, кто покупает на Wildberries или Ozon

Эксперты в области защиты прав потребителей Роскачества поднимают важный вопрос о безопасности при онлайн-покупках. Согласно их рекомендациям, использование основной банковской карты для оплаты на популярных интернет-магазинах, таких как Wildberries, AliExpress, Ozon и другие, не является оптимальным решением.

Специалисты Роскачества отмечают постоянный рост спроса на маркетплейсы среди российских потребителей. Однако, несмотря на популярность онлайн-шопинга, существуют определенные риски, связанные с использованием основной карты. Объем интернет-мошенничества продолжает увеличиваться, и мошенники часто выбирают свои жертвы среди покупателей на известных онлайн-площадках.

Рекомендуется использовать специально созданные карты для интернет-покупок

Роскачество рекомендует использовать специально созданные карты для интернет-покупок, а не основные зарплатные. Например, можно оформить онлайн-карту или получить пластиковую карту в любом банке. Такие карты следует использовать только для онлайн-покупок и не хранить на них большие суммы денег. Лучше пополнять счет по мере необходимости и в нужном для оплаты заказа количестве.

Помните о своей безопасности в сети и следуйте рекомендациям экспертов. Осторожные действия при онлайн-шопинге помогут избежать неприятных ситуаций и защитят ваши финансы, пишет ngnovoros.ru.