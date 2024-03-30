Долгожданное известие для пенсионеров: Татьяна Голикова наконец назвала новый размер пенсий

Весной 2024 года страховая пенсия в России достигнет рекордных 18 521 рубля, что вызывает оживленные дискуссии.

Что необходимо для получения страховой пенсии по возрасту

Для получения страховой пенсии по возрасту женщины должны достигнуть 60 лет, мужчины – 65 лет, с учетом переходного периода до 2028 года. Требуется также минимум 14 лет трудового стажа (увеличится до 15 лет к 2025 году) и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который в 2024 году вырастет до 28,2 баллов.

Это увеличение страховой пенсии направлено на улучшение жизненных условий пенсионеров и обеспечение их социального благополучия. Ожидается, что эти изменения принесут новые возможности для граждан России и положительно отразятся на их жизни, пишет ngnovoros.ru.