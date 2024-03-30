Выходные дни будут рабочими: в майские праздники внесли неожиданные изменения

Власти РФ объявили о переменах в графике выходных дней, чтобы создать новую, захватывающую атмосферу для весенних каникул. В этом году майские праздники будут представлены в совершенно новом формате.

Выходные дни были перемещены для создания новой структуры отдыха

Несколько выходных дней были перемещены для создания новой структуры отдыха. Субботу, 27 апреля, переносят на понедельник, 29 апреля, делая его таким образом нерабочим. Кроме того, вторник, 30 апреля, станет еще одним дополнительным выходным за счет переноса рабочего дня со 2 ноября. И, конечно же, 10 мая – еще один выходной, возникший за счет субботы, 6 января.

Праздничные дни, получается, будут разделены на две части. Первые каникулы будут с 28 апреля по 1 мая, затем будет два рабочих дня, и снова долгожданные выходные – 4 и 5 мая. Вторая часть майских праздников состоится уже с 9 по 12 мая, пишет ngnovoros.ru.