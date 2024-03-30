Теперь точно нельзя. Пенсионеры от 60 лет должны соблюдать новое правило с 30 марта 2024

С 30 марта работодатели обязаны предоставлять отпуск без сохранения заработной платы пенсионерам, достигшим пенсионного возраста и получающим пенсию по старости.

Ранее некоторые работодатели нарушали эту норму, оправдываясь «служебной необходимостью». Однако Верховный суд страны вынес решение, признавая такую практику незаконной.

Предоставление отпуска без сохранения заработной платы для пенсионеров теперь закреплено законом

Предоставление отпуска без сохранения заработной платы для пенсионеров теперь закреплено законом и может составлять до 14 дней в году. Это важное изменение направлено на защиту трудовых прав пожилых работников и обеспечение им достойных условий труда. Такие меры стимулируют социальную справедливость и уважение к работникам пожилого возраста, содействуя их благополучию и здоровью, пишет ngnovoros.ru.