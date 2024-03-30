Чурикова выступила с обращением к семьям жертв теракта в «Крокусе» в «Голосе»

Продюсер и ведущая музыкального телешоу «Голос» Яна Чурикова в сердечном обращении к зрителям посвятила момент молчания и соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холл». Она выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших от этой страшной трагедии.

Чурикова также сообщила о записи специального альбома «Голос мой услышь», приуроченного к этому событию, доходы от которого будут направлены на помощь пострадавшим и их семьям. Ведущая подчеркнула важность единства и поддержки в такие тяжелые времена, а также выразила надежду на скорое выздоровление пострадавших, пишет Телеканал 360°.