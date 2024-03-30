Соседов призвал игнорировать «любые взбрыки» «Пугалкиной» Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил в беседе с АиФ, что он намеренно не слушал новую песню Аллы Пугачевой. Он высказал мнение, что следует игнорировать любые проявления творчества Примадонны, так как считает ее «недостойной женщиной».

Соседов отметил, что любые комментарии, включая негативные, способствуют повышению интереса к артистке, которая, по его мнению, не заслуживает такого большого внимания к своей персоне. Критик также не планирует слушать новую композицию Пугачевой, несмотря на то, что ранее журналисты обращались к нему с просьбой дать оценку вышедшей песне.

Напомним: Алла Борисовна записала трек «Береги» с музыкантом Женей Моисеевым, где поет о необходимости сохранять взаимопонимание, избегая негативных эмоций в отношениях. Некоторые из интернет-пользователей предположили, что текст может отражать кризис в отношениях Пугачевой с молодым супругом.