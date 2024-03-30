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«Протаскивал» фаворитку в проект: Пресняков помог участнице «Голоса»

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«Протаскивал» фаворитку в проект: Пресняков помог участнице «Голоса»
Знаменитости
Источник фото: @voice1tv

В очередном эфире телепроекта «Голос», который вышел вчера на Первом канале, состоялся захватывающий этап «нокаутов», сообщает Вокруг ТВ.

Выступление команды Владимира Преснякова поразило телезрителей, особенно выделился момент, когда сам артист вышел на сцену для того, чтобы поддержать участницу Виту Макурину. Этот сердечный жест вызвал восторженные реакции как со стороны коллег по сцене, так и со стороны зрителей. 

Импровизация от Преснякова

Полина Гагарина назвала его своим кумиром, а Юлия Zivert отметила теплую атмосферу в его команде. Как подчеркнула Гагарина, она уверена, что это было сделано искренне и без запланированных моментов. Это была настоящая импровизация от Преснякова, который проявил себя как человек с чистым сердцем и готовностью всегда прийти на помочь.

Информационное агентство «Informing»

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