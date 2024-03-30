Николаев впервые высказался о разводе с Проскуряковой

Певец и композитор Игорь Николаев категорически опроверг слухи о разводе с женой-певицей Юлией Проскуряковой, называя их выдумками жёлтой прессы.

«Это выдумки жёлтой прессы, это не имеет ничего общего с действительностью», — ответил артист на вопрос журналистов.

Пара, состоящая в браке уже 14 лет, имеет восьмилетнюю дочь Веронику. Слухи о разрыве пары возникали ранее, но только жена музыканта не комментировала подобные утверждения.

Недавно супруги отмечали Новый год в загородном доме вместе со своей семьей и друзьями, что также свидетельствует о сохранении их отношений, пишет АиФ.