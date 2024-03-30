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Николаев впервые высказался о разводе с Проскуряковой

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Николаев впервые высказался о разводе с Проскуряковой
Знаменитости
Источник фото: @Igor_nikolaev_music

Певец и композитор Игорь Николаев категорически опроверг слухи о разводе с женой-певицей Юлией Проскуряковой, называя их выдумками жёлтой прессы. 

«Это выдумки жёлтой прессы, это не имеет ничего общего с действительностью», — ответил артист на вопрос журналистов. 

Пара, состоящая в браке уже 14 лет, имеет восьмилетнюю дочь Веронику. Слухи о разрыве пары возникали ранее, но только жена музыканта не комментировала подобные утверждения. 

Недавно супруги отмечали Новый год в загородном доме вместе со своей семьей и друзьями, что также свидетельствует о сохранении их отношений, пишет АиФ.

Информационное агентство «Informing»

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