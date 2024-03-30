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Сергей Жуков поделился уникальным снимком с детьми и супругой Региной Бурд

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Сергей Жуков поделился уникальным снимком с детьми и супругой Региной Бурд
Знаменитости
Источник фото: @sezhukov

Сергей Жуков, лидер популярной группы «Руки вверх», предпочитает сохранять конфиденциальность в отношении своей личной жизни. Однако музыкант все же время от времени делится с поклонниками радостными моментами из семейной жизни.

Его дети все больше вовлекаются в общественные мероприятия. В прошлом году у артиста и его жены Регины Бурд родился сын Эван. В своем последнем посте в соцсетях Жуков поделился новым уникальным семейным снимком, где на фото были изображены все его дети и супруга, держащая на руках малыша.

Источник фото: @sezhukov

В этом посте Сергей также поделился своими мыслями о значимости семьи в жизни каждого человека, призывал беречь своих близких, ценить каждый проведенный момент с ними, проявлять свою любовь. Артист утверждает, что именно в семье он находит спасение. Как говорит Жуков, он считает ее лучшим «лекарством» от всех жизненных трудностей.

Информационное агентство «Informing»

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