Молодая жена Цекало высказалась о разрыве — удалила все семейные фотоснимки

Дарина Эрвин, супруга шоумена и продюсера Александра Цекало, объяснила удаление всех совместных фотографий с мужем из соцсетей желанием сохранить приватность.

После переезда в США пара стала реже появляться в сетях, что вызвало слухи о кризисе в отношениях, но Дарина опровергла их. При этом она отказалась комментировать отношение мужа к ее фото на аккаунте.

Родом из Казахстана, Эрвин посвятила себя живописи. Сейчас она проживает в Лос-Анджелесе. Встретившись с Цекало в 2018 году, они поженились через год, несмотря на значительную разницу в возрасте, и строят семейную жизнь вместе.