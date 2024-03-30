Сын певицы Софии Ротару, Евдокименко, оставил трогательное послание в соцсети

Сын известной артистки Софии Ротару поздравил свою жену с 50-летием. Руслан Евдокименко опубликовал новую фотографию с ней в соцсетях и оставил трогательное послание.

Это весьма редкое событие, так как Руслан не так часто делится личными моментами в соцсетях. В своем признании Евдокименко обратился к жене как к своей любви.

«С днем рождения тебя, моя любовь», — написал в микроблоге бизнесмен.

Источник фото: @ruslan_yevdokymenko

Ротару при этом ранее высоко ценила выбор своего сына и отмечала, что довольна им. Ее невестка Светлана также активно участвует в семейном бизнесе, являясь директором свекрови и стилистом.

Поженилась пара в 1994 году. Супруги имеют 2-х детей: сына Евдокима, а также дочь Софию.