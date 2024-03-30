Комик Ревва сделал неожиданное заявление о России после трагедии в «Крокусе»

Александр Ревва выразил свои глубокие чувства по поводу теракта, который произошел в «Крокус Сити Холл», призывая к большему вниманию к своим близким. Шоумен подчеркнул важность выражения любви и призывал не упускать возможности признаться в ней своим близким.

В беседе с журналистами артист выразил свое негодование относительно слухов о его предполагаемом отъезде из России. Ссылаясь на стихи Высоцкого, комик подтвердил свое намерение оставаться в стране, а также просил оставить его семью в покое.

Ревва, напомним, вернулся на сцену в конце минувшего года, однако его участие в мероприятиях и возвращение на ТВ вызвали негативную реакцию в обществе, пишет МК.