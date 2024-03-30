«Скрыть проблемы уже невозможно»: Пугачева напугала новой внешностью

Поклонники заметили, что внешность Аллы Пугачевой в последнее время сильно изменилась. Это вызвало беспокойство у многих фанатов.

Пластический хирург Мадина Байрамукова отмечает, что изменения у Примадонны начались после многочисленных пластических операций, к которым она прибегала еще начиная с 90-х годов. Сейчас артистка уже не может скрыть недостатки с помощью фильтров.

По мнению эксперта, рубцы после операций очень заживают плохо, мимика у Пугачевой стала неестественной. Она также считает, что переезд за границу ухудшил ситуацию у Аллы Борисовны из-за стресса, а также непривычного климата, что отразилось на ее здоровье.