Что случилось: Альбина Джанабаева находится в печали на фоне слухов о прибавлении в семье

Недавно в сети появились слухи о новом пополнении в семье Валерия Меладзе. Его дочь Софико опубликовала фотографию с округлившимся животом. Позднее младшая дочь Арина также разместила снимок из роддома, но оказалось, что она там находилась не в качестве сестры роженицы, а появилась по учебной практике.

Семья Меладзе в настоящее время находится за границей, где артист проживает с молодой женой Альбиной Джанабаевой и детьми. Певица редко появляется в соцсетях, но недавно она опубликовала фото с занятия по балету, где выглядела печальной и исхудавшей, вызывая тем самым беспокойство у поклонников.