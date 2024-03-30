Надежда Бабкина впервые за долгое время появилась на публике в новом образе

Надежда Бабкина вновь появилась на публике. Она приехала на церемонию вручения государственных наград, которая прошла в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Образ артистки вызвал довольно смешанные реакции у ее поклонников, которые признались, что они едва узнали знаменитость из-за ее долгого отсутствия.

Бабкина выбрала для выхода в свет строгий брючный костюм с темно-синим жакетом. Она дополнила свой образ массивными золотыми украшениями.

Источник фото: @Ngbabkina

Однако многие пользователи отметили, что лицо певицы кажется «натянутым» после пластической операции, считая, что звезда потеряла свою индивидуальность. Сама Надежда Георгиевна не скрывает, что прибегает к различным методам поддержания молодости лица, включая круговую подтяжку.