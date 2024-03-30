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«Всех в детдом»: Самойлову раскритиковали за воспитание детей

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«Всех в детдом»: Самойлову раскритиковали за воспитание детей
Знаменитости
Источник фото: @samoylova__queen2

Оксана Самойлова столкнулась с резкой критикой со стороны некоторых своих подписчиков из-за воспитания своих детей, особенно старшей дочери Ариелы. Подросток часто экспериментирует с внешним видом и проявляет интерес к музыке, что вызывает недовольство у некоторых поклонников.

Недавно бизнесвумен поделилась в соцсетях фотографией спальни дочери, где был виден бардак. Она отметила, что это результат быстрых сборов, которые они недавно проводили. 

Иметь неидеальных детей — нормально

В ответ на негативные комментарии жена Джигана заявила, что некоторые люди привыкли видеть идеализированных детей в соцсетях, в то время как ее дети могут проявлять некоторую неряшливость, экспериментировать с внешним видом, получать неидеальные оценки в школе. Самойлова также подчеркнула, что иметь неидеальных детей — нормально, и привела себя в пример, заявив, что она иногда может быть очень неряшливой.

Ответ Оксаны вызвал смешанные реакции. Одни пользователи поддержали ее, а другие подписчики продолжили высказывать критику, пишет Вокруг ТВ.

Информационное агентство «Informing»

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