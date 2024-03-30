Выяснилось, кто является матерью новорожденного сына Гогена Солнцева

Даже с учетом непредсказуемого характера эксцентричного шоумена Гогена Солнцева поклонники были в шоке от новостей, которые он раскрыл о матери своего новорожденного сына. В начале января артист поделился радостью, что стал отцом, опубликовав новое фото с крошечной детской ручкой, на которой было видно обручальное кольцо.

Матерью ребенка является дочь бывшей жены Гогена Солнцева

Однако, когда он недавно показал фотографию всей семьи, включая бывшую падчерицу Полину, держащую на руках младенца, поклонники были просто потрясены. Как оказалось, матерью ребенка является дочь его бывшей жены Екатерины Терешкович. Солнцев и Полина вступили в брак вскоре после его развода.

Отношения Гогена были достаточно увлекательными для публики, начиная с брака с пожилой женщиной, который включал в себя скандалы и развод, заканчивая новой свадьбой и последующими скандалами. Похоже, что теперь мир в семье восстановлен, а фанаты выражают свои поздравления, пишет Пятый канал.