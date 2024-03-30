Пенсии решили снова повысить. Пенсионерам объявили о долгожданном сюрпризе

Пенсионерам сообщили о новой двойной индексации пенсий, начиная с 2025 года. Это означает, что индексация будет проводиться дважды в год: в феврале и в апреле.

Согласно эксперту Сергею Власову, такие изменения затронут большую часть пенсионной системы. Первая индексация будет компенсировать инфляцию за предыдущий год, а вторая основывается на росте доходов Социального фонда.

Повышение получат только неработающие пенсионеры

Ожидается, что страховые выплаты увеличатся на 6,7% в среднем в следующем году и на 6,3% через два года. Повышение получат только неработающие пенсионеры.

К 2026 году ожидается рост числа пенсионеров до 43,3 миллионов человек, а соотношение пенсии к средней зарплате составит 25,3%, пишет ngnovoros.ru.