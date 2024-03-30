Пенсионеров наконец услышали. Эту сумму прибавят к пенсии пенсионерам всех категорий в апреле 2024

Пенсионерам предоставлена возможность получить единовременную прибавку в размере 2500 рублей, подав заявление на перечисление пенсии на банковский счет определенного банка.

Необходимо выбрать данный банк для получения пенсии и подать заявление

Один из крупных российских банков предлагает новым пенсионерам приветственную выплату. Для этого необходимо выбрать данный банк для получения пенсии и подать заявление через портал Госуслуг или сайт Социального фонда, указав реквизиты нового счета. После зачисления пенсии, включая прибавку, в размере 2500 рублей, многие пенсионеры смогут получить эту выплату уже в апреле, вместе с обычной ежемесячной пенсией, пишет ngnovoros.ru.