С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил граждан, кто оставляет деньги на банковской карте

Россиян предупредили о новой угрозе для держателей банковских карт. Сбербанк обратился ко всем клиентам с важным сообщением, размещенным в отделениях и офисах банка.

Мошенники выдают себя за судебных приставов и предлагают перейти по ссылке для «решения проблемы»

Новая схема мошенничества предполагает отправку текстовых сообщений, где мошенники выдают себя за судебных приставов и предлагают перейти по ссылке для «решения проблемы». Это может затронуть множество людей, особенно тех, у кого на карте есть денежные средства.

Специалисты банка настоятельно рекомендуют не переходить по подобным ссылкам, поскольку мошенники могут получить доступ к личному кабинету мобильного банка и похитить все деньги. Чтобы избежать попадания в ловушку, эксперты призывают распространить информацию о данной схеме, пишет ngnovoros.ru.