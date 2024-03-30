Долгожданные выплаты: пенсии в России пересчитают

Многие граждане были приятно удивлены объявлением о возможности пересмотра и повышения пенсий после обращения в пенсионные органы. Опытный юрист Ирина

Подача запроса на пересчет пенсии может выявить возможные ошибки при назначении выплат

Сивакова отмечает, что подача запроса на пересчет пенсии может выявить возможные ошибки при назначении выплат. Часто ошибки связаны с действиями работодателей, и при настойчивости можно добиться пересмотра пенсии, что может привести к увеличению выплат и компенсации за недополученные суммы.

Недавние судебные решения подтверждают такие случаи. Например, гражданин получил возможность учесть свой стаж работы в частной организации, который изначально был неверно пропущен из-за технической ошибки. Суд указал на ответственность работодателя за подобные ситуации, защищая интересы граждан. Также выявлен случай, когда женщине был засчитан стаж без документов от работодателя. Верховный суд подтвердил, что граждане не обязаны доказывать эту информацию, и такой стаж должен быть учтен при назначении пенсии, пишет ngnovoros.ru.