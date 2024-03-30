Двое членов кущёвской банды «Цапки» получили помилование на СВО — что известно о Вячеславе Рябцеве и Андрее Быкове, где третий

ОПГ «Цапковская» была активна с 90-х годов и оперировала в Краснодарском крае и Ленинградской области. В ноябре 2010 года произошла массовая резня в станице Кущевская, где члены ОПГ убили 12 человек, включая грудную девочку. Основные фигуры банды включают Сергея Цапка, Владимира Алексеева (Беспредел), Андрея Быкова (Быка), Сергея Карпенко (Рис-младший) и Вячеслава Рябцева (Бубу).

Банда Цапков преследовала предпринимателя Аметова, считая его помехой для своих преступных дел. После наблюдения за домом, бандиты атаковали его и его семью, убивая женщин и детей, а затем подожгли дом.

Случай вызвал широкий резонанс и привел к «зачистке» в Кущевском отделе. Некоторые сотрудники правоохранительных органов были уволены, а банда Цапков продолжала терроризировать район.

Рябцев и Быков были помилованы за участие в СВО

Недавно два члена ОПГ «Цапки» Рябцев и Быков были помилованы за участие в СВО. Рябцев уже вышел на свободу, а Быков, похоже, получил травму и был замечен на костылях.

Другие члены банды, такие как Лобьянов и Алексеев, также имели свою судьбу - Лобьянов, предположительно, погиб в Украине, а Алексеев пытался присоединиться к NWO, но не смог, пишет Весь Искитим.