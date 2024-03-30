Минтруд: каждому пенсионеру со званием «Ветеран труда» полагается прибавка к пенсии в 2024 году

Ветераны труда, помимо пенсии, могут получать различные льготы и дополнительные выплаты, такие как льготы по оплате жилья, коммунальных услуг, связи, проезда и медицинскому обслуживанию.

Процедура присвоения статуса «Ветеран труда»

Процедура присвоения статуса «Ветеран труда» определяется законодательством и нормативными актами региона. Для этого необходимы определенные заслуги перед страной, включая награды и трудовой стаж не менее 15 лет. Признание статуса осуществляется губернатором или другими органами власти региона. Льготы доступны только в регионе присвоения статуса, но федеральные льготники могут пользоваться ими по всей стране. Критерии присвоения статуса на региональном уровне включают признание губернатора, трудовой стаж, возраст и опыт работы.

Льготы могут включать денежные выплаты, налоговые льготы и компенсации за коммунальные услуги и медицинское обслуживание, определяемые законодательством региона, пишет ngnovoros.ru.