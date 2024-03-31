Стало известно, как чувствует себя онкобольная принцесса Кейт Миддлтон

Новости о здоровье принцессы Уэльской, которой недавно был поставлен диагноз «онкология», вызвали волнение в королевской семье.

Принц Уильям был шокирован новостью о болезни Кейт Миддлтон

Принц Уильям был шокирован этой новостью, особенно учитывая, что она пришла внезапно. Он даже отменил свое участие в похоронах своего крестного отца, короля Греции Константина, чтобы быть рядом с супругой.

Инсайдеры сообщили, что Уилльям проявил себя как заботливый супруг, посвятив большое количество времени и энергии поддержке Кейт.

Сейчас для принцессы Кейт особенно важна поддержка и понимание, так как она сталкивается с трудностями из-за своего состояния здоровья. Уильям делает все возможное, чтобы быть рядом с ней и помогать во всем, проявляя силу и решимость в этот трудный период.