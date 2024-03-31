Гражданам, у кого есть карта «Мир», дали срок до апреля: потом будет неприятный сюрприз

Хотим предупредить вас о важных событиях, которые произойдут в ближайшее время и касаются вашей карты. Специально для вас финансовый эксперт Валерий Попов поделился информацией о неотложных сроках, которые следует учесть. До апреля вам необходимо выполнить определенные действия, чтобы воспользоваться интересными возможностями. После этого срока они могут быть недоступны. Новые сроки установлены как для владельцев карт национальной платежной системы, так и для ее партнеров.

Не упустите шанс воспользоваться выгодными предложениями!

Одной из таких программ является сотрудничество с Континентальной хоккейной лигой. Завершится эта программа в конце апреля, обещая вам возврат до 10% от суммы каждой второй покупки билетов на матчи лиги. Не упустите шанс поддержать свою команду и получить кешбэк на вашу карту!

Кроме того, до 19 апреля действует социальная программа на маркетплейсе Сбера «Мегамаркет». Получите скидку в размере 1500 рублей на любой заказ от 4 тысяч рублей. Это отличная возможность сэкономить при покупке продуктов и других товаров, сообщает ngnovoros.ru.