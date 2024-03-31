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Стало известно, что происходит в доме спрятавшейся из-за рака Кейт Миддлтон

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Стало известно, что происходит в доме спрятавшейся из-за рака Кейт Миддлтон
Знаменитости
Источник фото: @n_kate_middleton

Известно, что Кейт Миддлтон получает поддержку от членов королевской семьи во время лечения от онкологии. Инсайдеры рассказали британским таблоидам, что король Британии Карл III регулярно звонит ей, чтобы узнать, как она себя чувствует, и контролирует ее психологическое состояние.

Участие в официальных мероприятиях было отменено

Принцесса Уэльская находится на ранних стадиях лечения онкологии, после того как злокачественная опухоль была обнаружена во время операции на брюшной полости в январе текущего года. Участие в официальных мероприятиях было отменено, чтобы она могла сконцентрироваться на лечении.

Несмотря на общественное давление, королевская семья предпочитает вести медицинские процедуры в частном порядке, и информация о состоянии здоровья подается сдержанно. Кроме того, Карл III также проходит лечение от онкологии и по рекомендации врачей ограничил свое появление на официальных мероприятиях, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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